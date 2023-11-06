新华网新加坡11月6日电 由新加坡中国文化中心 主办、中国驻新加坡大使馆 荣誉支持的“中国故事”系列讲座——“中国式现代化及其国际意义”近日在新加坡中国文化中心举办。

中国文化中心副主任孔媛 在致辞中表示，中国式现代化是国际社会观察今日中国的关键词。10月在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，让国际人士更深刻地认识中国式现代化的世界意义。

本次讲座特邀中国社会科学院APEC与东亚合作中心主任王玉主主讲，他强调中国式现代化是中国与国际社会积极合作的过程，显示出中国式现代化具有深远的国际意义。中国的“一带一路”倡议旨在通过国际合作使中国式现代化成果惠及国际社会。

讲座会场放映了《印尼：“雅万”出发——东南亚首条高铁纪实》纪录片。此次讲座得到了新中科技经贸文教交流协会、新加坡天府会、江苏会、齐鲁会、香港商会的大力支持。

此外，作为系列活动，中国文化中心联合中资企业协会（新加坡）金融委员会、中国银行新加坡分行举办了以“中国式现代化及其国际意义”为主题的交流分享会。

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