范宇斌

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”） 在国家会展中心（上海）举行。近日，中国侨商联合会副秘书长、正大集团资深副董事长、正大投资股份有限公司总经理兼CEO谢毅接受采访时表示，进博会已成为国际交流合作的重要平台，对中国推进高水平对外开放、畅通国内国际双循环起到至关重要的作用，也为世界各国带来更多机遇。

正大集团1921年成立于泰国，是泰籍华人谢易初创办的知名跨国企业，以农牧食品、批发零售、电信电视三大事业为核心，并涉足金融、地产、制药、机械加工等10多个行业和领域，业务遍及全球100多个国家和地区。正大集团已在中国设立企业600多家，员工近10万人，是中国外商投资规模最大、投资领域最多的跨国企业集团之一。

“作为一家百年侨企，我们始终致力于促进中泰经贸合作。进博会为我们搭建了重要的交流合作平台。”谢毅表示，正大集团已参加五届进博会，进一步深化了“买全球，卖全球”的贸易战略，将全球特别是东南亚地区丰富多彩的美味食品带进中国。同时，进博会作为中国对外开放新平台，吸引了全球采购商和合作伙伴，“这有助于我们开拓新的市场渠道和合作伙伴关系，找到更多商机。”

谢毅介绍，第六届进博会期间，他将在正大集团展馆迎接八方来客。“和往届一样，今年正大集团展馆占地500平方米，是食品及农产品展区最大的展馆之一”。

“6年来，我们充分发挥侨企资源优势，把中国各地特色优质产品销往全球。”谢毅表示，未来，正大集团将继续甄选更多产品，“买全球，卖全球”，更好满足消费者多元化需求。“我们也很乐意帮助更多侨企和产品对接进博会、走进中国市场。”谢毅说。

改革开放45年来，海外华商成为中国经济发展不可或缺的重要力量。他们利用在资金、技术、管理、商业网络等方面的优势，发挥桥梁和纽带作用，助力中国发展，有力推动中国同世界的交流合作。

“正大集团是中国改革开放的参与者、见证者、贡献者，也是受益者。”谢毅表示，从第一代创始人谢易初开始，正大集团一直有着深厚的中国情结，始终把“利国、利民、利企业”原则作为投资发展的经营宗旨。“改革开放之初，正大集团便来华投资建厂，成为第一家在中国大陆投资的外商企业。”

“中国有一句话叫‘水涨船高’。”在谢毅看来，得益于中国各级政府的支持和各项政策利好，正大集团在中国取得了非常好的发展业绩，农牧食品、商业零售、制药、地产、金融等业务有了长足发展。

“近年来，我们积极向泰国政府建言献策，推进泰国‘东部经济走廊’高铁项目落地，还整合各方优势资源，助力中泰合作项目落地实施。”谈及未来，谢毅表示，希望能够协助更多中国企业进入泰国，拓展东南亚市场。同时，发挥资金、技术、文化融通等优势，助力更多海外侨胞、外商了解中国，并搭建更多交流合作平台，推动中国与世界各国多领域合作。

（来源：中新网）

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