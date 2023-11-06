新华社上海11月5日电 第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛5日在上海开幕。与会外国政要和国际组织负责人在开幕式上表示，进博会不仅是商品贸易展会，还是创意的集市、文化交汇的平台和国际合作新范式，有助于国际社会以更有新意和有效的方式推动全球经济复苏和世界贸易发展。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，澳中两国都受益于地区的发展繁荣、开放互联、和平稳定。自2015年底中澳自由贸易协定正式生效以来，双边货物和服务贸易额几乎翻了一番，越来越多的澳大利亚优质产品进入中国市场。他说，近年来，中国经济增长引人注目，脱贫攻坚成就斐然。澳中关系对于澳大利亚乃至整个地区都很重要。他领导的政府将继续推动与中国的合作，因为通过对话和合作来巩固两国关系符合双方共同利益。

古巴总理马雷罗说，古巴高度重视并连续参加进博会。进博会的举办有助于国际社会以更有新意和有效的方式推动全球经济复苏和世界贸易发展。他指出，中国始终坚持扩大对外开放，推动真正的多边主义和经济全球化，古巴对此表示欢迎和支持。“古巴将继续独立自主地推行自身发展模式，并在古中两国领导人所达成的重要共识基础上，拓展与中国的经济、贸易、金融、科技等方面关系。”

哈萨克斯坦总理斯迈洛夫说，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，双方合作已经取得一系列成果。本届进口博览会吸引了30余家哈萨克斯坦企业参展，哈方将继续用好这一平台，让更多的本国优质产品进入广阔的中国市场。他表示，哈中关系下一个“黄金30年”将迎来巨大发展机遇，经贸合作将在其中扮演重要角色。

塞尔维亚总理布尔纳比奇说，首次作为主宾国参加进博会，塞尔维亚感到非常骄傲。“第六届进博会是一个非常好的机会，可以进一步巩固和深化塞中关系。”她表示，塞尔维亚是率先认识到进博会重要性的国家之一。通过这一渠道，塞尔维亚吸引了大量中国投资者。从2018年到2022年，两国之间的贸易额大幅增长，塞尔维亚对华出口增加12.7%。

伊朗第一副总统穆赫贝尔表示，很多伊朗企业参加本届进博会，希望能通过进博会更多展示伊朗在各个领域的优势。他说，各国应分享发展机遇，支持多边贸易体制，规范国际贸易法规，维护产业链供应链稳定。

南非副总统马沙蒂莱说，进博会向世界各国企业提供了展示产品和服务、拓展合作、达成交易意向的机会，帮助企业了解中国商业文化、获取第一手市场信息及中国市场相关法规。他表示，感谢中国举办进博会，向全世界尤其是非洲国家开放市场，期待第六届进博会和所有参展企业在上海收获成功。

联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书长格林斯潘说，进博会的举办充分彰显中国致力于与其他国家建立更加平衡的贸易关系。进博会不仅是商品贸易展会，还是创意的集市、文化交汇的平台和国际合作新范式。“中国正用实际行动证明开放不仅是消除贸易壁垒、促进投资，还在于以开放心态接受新想法，推动人文交流。”格林斯潘指出，实现联合国2030年可持续发展目标已进入“下半程”，但挑战非常严峻，迫切需要各国付诸行动，在此方面，进博会提供了机遇和强有力的平台。

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