新华社上海11月5日电 进博观察：“新”风拂过“四叶草”

新华社记者

潮涌黄埔，八方客来。第六届中国国际进口博览会5日在昵称为“四叶草”的国家会展中心（上海）正式开幕。透过这场国际化盛会，世界再次清晰地看到，中国经济高质量发展的沃土上，“新”风拂面。

拂面而来的，是更丰富、多样的海外新颖好物。从东南亚的水果到非洲手工艺品，再到欧美的创新药械……“进博好物”数不胜数。看准中国消费者更加追求均衡营养与健康，源自北美、主营绿色健康产品的AG（艾致贸易）公司带来了主打产品。AG公司中国区总经理鲁申表示，透过进博会清晰可见，中国消费市场正激励企业推出更多高质量的产品和服务。

拂面而来的，是更领先、前卫的产业创新技术。全球首发、亚洲首秀、中国首展……从“中国芯”“未来车”，到“VR眼镜”“AI机器人”，“吸睛”十足的现代化产业体系硕果频频亮相，人们见证一个个创新项目从概念到现实的转化。今年，美国医药企业欧加隆携多款新品再赴进博之约。“在这里，新产品能够实现从‘展品’迈向市场的快速蜕变。”欧加隆全球高级副总裁、中国区总裁吴泽发说。

拂面而来的，是更绿色、低碳的全球产业新趋势。走进进博会现场，由生物聚乙烯材料制成的乐高生物基元件搭建的主题装置夺人眼球，亚瑟士展示产品碳足迹标签的使用创意别致，西门子覆盖电池整个生命周期的全链条绿色低碳创新服务也吸引不少人驻足……各个展台不约而同将低碳、绿色、可持续作为关键词。

拂面而来的，是更多的“新面孔”“新朋友”。“老朋友”步履不停，“头回客”也纷至沓来。本届进博会上，国家展有11个国家首次参展，34个国家首次线下参展。从最不发达国家到发达国家，从初创公司到世界500强……进博会的“新朋友”越来越多，“进博效应”辐射全球。

拂面而来的，是更多元、更深入的新想法、新点子。一展集众智，进博会也是一个观察世界风云变幻的窗口。在展会期间举行的虹桥论坛上，全球政商学界人士紧扣开放、合作、共赢等关键词，激荡思想、凝聚共识。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘表示，进博会不仅是商品贸易展会，还是创意的集市、文化交汇的平台和国际合作新范式。

拂面而来的，是中国对外开放的新高度。透过“进博之窗”，中国再一次向世界释放出持续推进高水平对外开放、与各国共享发展机遇的强烈讯息，更真切地展现出让中国大市场成为世界共享的大市场、助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界的美好愿景。（参与记者：王嘉伟、缪培源、马倩、周蕊）

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