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特稿：中俄“生态接力”守护候鸟迁徙通道

2023年11月05日15:44 | 来源：新华网
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新华社长春/莫斯科11月5日电 特稿：中俄“生态接力”守护候鸟迁徙通道

新华社记者

近年来，中国和俄罗斯以“生态接力”守护途经两国的候鸟迁徙通道，不仅在沿途加强湿地保护和生态修复，还共享数据信息，共同保护鸟类，使越来越多的候鸟种群畅飞、栖息于途经两国的候鸟迁徙通道上，也让沿线居民享受到绿色发展带来的福祉。

中俄合作增加候鸟种群

中国东北寒意渐浓，位于吉林省白城市镇赉县的莫莫格国家级自然保护区（以下简称“莫莫格保护区”）依然有丰饶的藨草——这种生于湿地浅水、抗旱性强的草本植物是白鹤最喜欢的食物之一。蓝天碧水，鹤舞翩然，成群觅食，引吭高歌，构成吉林省西部秋冬之交的至美生态图景。

莫莫格保护区地处“东亚—澳大利西亚”候鸟迁徙通道上。这条通道是全球九大候鸟迁徙通道之一，每年在此过境候鸟达500多万只。仅在莫莫格保护区，就翔集了东方白鹳、丹顶鹤、白头鹤等近300种鸟类，每逢迁徙季约有15万只水鸟在此栖息。

“20世纪八九十年代，保护区曾发现东方白鹳在树上筑巢，此后很长时间都看不到了。近年来，保护区内的东方白鹳鸟巢数已增加到15个。”莫莫格保护区管理局高级工程师邹畅林说。

莫莫格保护区亦是“白鹤廊道”的重要驿站，每年春秋两季在此停歇的白鹤数量稳定在3500只左右，全年停歇期约100天，其后又辗转于“白鹤廊道”两季迁徙的起点——中国鄱阳湖和俄罗斯克塔雷克国家公园。

2014年以来，得益于鸟类环志和卫星追踪数据赋能，研究人员在“白鹤廊道”上发现一批新的栖息地。候鸟栖息地点的增加是种群迁徙安全的保障。“在俄罗斯与中国共同努力下，近年来候鸟数量不断增加。”俄罗斯联邦自然资源利用监督局副局长阿米尔汗诺夫说，俄每年都会普查鸟类数量，监测数据显示白鹤种群数量和栖息地点均有所增加。

2021年12月，克塔雷克国家公园与鄱阳湖国家级自然保护区签订战略合作备忘录，共同推进白鹤的国际保护与合作，为打造“白鹤廊道”提档升级。

生态之变迎回候鸟

中国东北是每年秋季白鹤从俄罗斯过境而来的第一站，水草的丰饶度是白鹤等候鸟是否选择在此经停的关键，这也成为当地推进生态文明建设的重要落点。

20世纪70年代起，由于白城市土地沙化严重，加之后来水域面积连年缩小，使候鸟经停数量随藨草存量骤减而递减。近年来，为逆转生态恶化趋势，吉林西部实施了“河湖连通”等重大工程，使曾经的重度盐碱地逐渐形成江河泡沼互济的水网。

紧邻白城的松原市以查干湖冬捕这一“金字招牌”享誉海内外。查干湖国家级自然保护区管理局工作人员杨静爽介绍，今年观测到该保护区内多种候鸟数量大幅增长，其中国家一级保护鸟类东方白鹳首次被观测到在此安家，有200余只；国家二级保护鸟类白琵鹭增长到1000多只。

“中国尤其是东北地区这些年在加强野外森林、湿地和野生动物资源保护等方面，进行了卓有成效的探索。我们希望继续同中方在这个领域保持深入交流。”阿米尔汗诺夫说。

中国各地自发组织的护飞队也在鸟类保护中发挥了重要作用。近年来，每到雪后，湿地被雪覆盖影响候鸟觅食，护飞队还会及时投喂小鱼、玉米等食物，让它们“吃饱了再南飞”。

候鸟通道让沿线居民受益

这些年，吉林省加强对“绿水青山黑土地、蓝天白云好空气”的守护，推进生态产业化和产业生态化，让生态优势变成发展优势，进而让候鸟在迁徙通道上飞得更安全，也让更多沿线居民从绿色发展中受益。

再过一个多月，一年一度的查干湖冰雪渔猎文化旅游节将举办。在保护生态和发展生态旅游相得益彰的理念下，查干湖畔的文旅业态百花齐放：观冬捕、赏美景、品湖鱼、宿农家、看表演……近5年来，查干湖累计接待游客1178.4万人次，实现旅游综合收入103.7亿元。

与此同时，生态旅游在俄罗斯也越发受到民众青睐。据悉，俄罗斯正在推进生物多样性保护及生态旅游发展项目，计划到2024年年底之前新建24处特别自然保护区——2019年建成的以白鹤为亮点的克塔雷克国家公园正是其一。俄罗斯将依托这些新建区域为生态旅游提升吸引力，预计到2024年新建特别自然保护区游客人次突破千万。（参与记者：王昊飞、李双溪、张骁、耿鹏宇）

(责编：艾雯、刘慧)

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