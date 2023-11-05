新华社洛杉矶11月4日电（记者谭晶晶）正在美国洛杉矶举办的第19届中美电影节4日举行中美合拍电影展映活动。近200个家庭观看了中美合拍影片《家有儿女之神犬当家》，并共同庆祝中美电影节“欢乐家庭日”。

中美电影节和中美电视节主席、美国鹰龙传媒公司董事长苏彦韬在致辞中说，中美电影节多年来为中美电影人搭建平台，促成很多合拍片。电影可以将不同文化、不同年龄和不同背景的观众紧紧连接在一起，未来将继续通过影视文化搭起中美沟通理解与互惠共赢的友谊之桥。

美国联邦众议员赵美心表示，中美电影节可以让美国观众欣赏到来自中美不同类型的影视作品，有助于中美文化交流。中美合拍电影是两国电影人共同努力的智慧结晶。

影片《家有儿女之神犬当家》将中国故事与元宇宙、家庭教育相结合，讲述了中美两个家庭的两名少年与宠物狗亨利在互动与合作中共同成长的温馨故事。电影总策划、出品人张林书表示，影片不仅用电影语言讲述全球共同的“家庭”话题，也将中国“家文化”精神内核搬上世界舞台，讲述全球“家有儿女”的故事。

第19届中美电影节和中美电视节本月1日在洛杉矶拉开帷幕，并举行了“金天使奖”颁奖典礼。在本届中美电影节和中美电视节举办期间，中美两国相关企业和机构举办了论坛等活动，中美影视界代表分享经验，畅谈合作。洛杉矶县政府宣布11月为中美电影节和电视节月。

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