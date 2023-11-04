新华社巴西纳塔尔11月3日电 通讯：中企饮用水处理项目让巴西民众摆脱苦咸水

新华社记者周永穗

在巴西若昂卡马拉市，饮用水质量一直是困扰当地原住民的一大问题。该市位于巴西东北部北里奥格兰德州，当地受半干旱气候影响，地下水含盐量高、苦涩，卫生标准得不到保障。今年年初，中国国家电网公司巴西苦咸水淡化公益项目建成投产并顺利移交给北里奥格兰德州政府，让当地居民摆脱了苦咸水的困扰。

该项目由中国国家电网巴西电力股份公司（国网巴电公司）投资建设，通过膜法反渗透技术净化地下水，日均可产80吨纯净水，并通过输水管道送至附近三个原住民社区，供800多个家庭共计3000余名居民使用。北里奥格兰德州特别项目管理厅厅长阿德里亚诺·加德哈全程参与项目协调管理，对项目成果深有感触。

“在半干旱的东北地区，当地居民面临的最大困难之一就是缺乏饮用水。国网巴电公司与州政府合作，解决了3000多原住民用水难的问题，实实在在改善了当地民生。”加德哈说。

国网巴电公司于2017年接管圣保罗电力电灯公司，该公司投资运营的风电场主要集中在巴西东北部地区。国网巴电公司在日常运营中了解到，风电场周边居民普遍存在用水问题，因此决定开展苦咸水淡化公益项目。

项目团队从实际缺水程度、社区配合度等方面综合评估，最终从东北部半干旱区域近百个社区中挑选出位于若昂卡马拉市的三处原住民社区，实施苦咸水淡化项目。2021年12月，国网巴电公司与北里奥格兰德州政府签署项目合作协议，2022年8月开工建设，于同年12月31日顺利产水，并于今年2月16日正式移交给北里奥格兰德州政府，由其负责后续管理和日常维护。

加德哈表示，该项目正是中国企业践行共建“一带一路”倡议在巴西的具体体现。通过“一带一路”合作，中国向世界传递了一个信号：中国愿意和世界其他国家共同发展。

塞罗特社区的取水点不时有居民推着独轮车带着水桶前来接水。社区带头人雷简妮告诉记者：“中国公司的到来让我们的生活品质得到了改善。干净的饮用水保障了孩子们的健康成长，也让他们的未来有了更多可能性。”

“当中国国家电网启动这一社会项目并交付给若昂卡马拉市三个社区的居民时，‘一带一路’就已经在这里延伸开来。中国给我们带来了希望。”加德哈说。

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