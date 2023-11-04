新华社苏州11月3日电 题：“习近平主席致信为两国地方交往注入了强大动力”——来自第五届中美友城大会的声音

新华社记者孙奕、陆华东、黄培锋

11月3日，国家主席习近平向第五届中美友城大会致信，希望与会各方继续做中美地方交流的桥梁，助力两国省州、城市跨越浩瀚的太平洋，共同为推动中美关系健康稳定发展、增进两国人民福祉发挥更大作用。

与会人士纷纷表示，习近平主席致信体现了中方对中美地方交流的高度重视，他们愿继续做好中美地方交流的桥梁，为推动两国友好往来贡献更大力量。

“习主席在信中提到了‘桥梁’一词，令人印象深刻。”美国加利福尼亚州曼哈顿滩市市长蒙特格蒙利11年前第一次来到中国，这些年亲眼见证了中国的快速发展。在他看来，友好省州和友城交往、跨国投资、互派留学生都是拓展共赢合作的重要桥梁。“希望两国更多城市能发展成为友城关系，进一步密切地方合作。”

自1979年缔结第一对友城关系至今，中美已经建立284对友好省州和友好城市关系。

“中国人民对外友好协会将认真贯彻落实习主席致信精神，办好中美友城大会等两国地方和民间交流活动，持续推进中美人民友好和地方合作。”中国人民对外友好协会会长杨万明说。

本届中美友城大会3日在江苏苏州昆山市举办，由中国人民对外友好协会和江苏省人民政府共同主办。大会主题为“共建绿色城市 共享民生福祉”，来自中国10余个省市的代表和美国22个州近20位郡市长等共约200人出席大会及配套活动。

记者在大会现场看到，来华参会的美方代表热情洋溢，积极同中方人士交流互动。

习近平主席强调的中美友城大会机制作用，让连续五届参会的美华友好协会会长冯振发深有感触。“不少美国地方官员是第一次来到中国，亲眼看到中国的大街小巷和民众生活状态后，他们非常惊讶，感慨这与他们在美国一些媒体上看到的情况很不一样。”冯振发说。

“习近平主席致信为两国地方交往注入了强大动力。”冯振发说，美中两国民间友好渊源深、情谊暖，除了大城市间相互交流外，也要加强二三线城市交流，丰富互动交往方式，让更多美国民众认识不一样的中国。

美国明尼苏达州罗切斯特市市长诺顿说，这是她首次来华，中国人民的热情好客令她印象深刻。诺顿表示，美中两国人民对和平与繁荣有共同的向往，在当前世界面临诸多挑战的背景下，两国必须建立更多信任，此次友城大会的举办正是双方加强沟通交流的有力举措。

在上海生活了38年的仙楠度公司高级顾问郎黛安说，习主席致信具有重要意义，将鼓舞两国民众增进交流，同时进一步推动双方经贸、投资合作。

郎黛安说：“不管国际形势如何变幻，商机和市场永远存在，民众对于发展的期望不会改变。美中民众深化友谊一定会为两国关系发展注入正能量。”

“我来过中国很多次，非常了解中国，看到中国发生了翻天覆地的变化，打赢了脱贫攻坚战，这非常了不起。”美国加利福尼亚州参议院前多数党领袖赫茨伯格说，加州在科技、创新等方面具有优势，希望继续和中国地方建立良好积极的关系。

“令人非常激动。”美国国际姐妹城协会荣誉主席洛佩兹这样表达自己对听到习主席致信时的心情。洛佩兹表示，友城关系能更好促进两国城市、人民之间的理解与尊重。美中都是世界重要经济体，两国合作非常重要，在可持续发展、应对气候变化等领域，美方可以向中方学习借鉴。

“只要人们面对面交流，就能意识到我们的共识远远大于分歧。”洛佩兹说，青年是美中未来友好的生力军，下一步要推动两国青年更多参与到地方交往中来，为双方在教育、文化等领域互学互鉴贡献力量。

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