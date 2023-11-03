新华社利雅得11月3日电 专访：中国为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥关键作用——访沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长阿吉兰

新华社记者胡冠 王海洲

在复杂多变的世界经济环境中，中国经济顶住压力，为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥着关键作用。沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长、沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰近日在接受新华社记者专访时如是说。

中国国家统计局上月发布的数据显示，初步核算，前三季度中国国内生产总值（GDP）按不变价格计算，同比增长5.2%，其中第三产业增长6.0%，在三大产业中增幅最高。对此，阿吉兰认为，中国经济增长在全球主要经济体中名列前茅，而现代服务业和先进制造业的融合发展，也助力整体经济转型升级，体现出经济结构的持续优化。

他指出，中国消费稳定恢复、投资保持增长态势，呈现出较强韧性。中国服务消费正在加快恢复中，相信需求端也将逐渐复苏，后续将对工业生产逐步企稳带来正面影响。“在消费、服务业需求回升的驱动下，配合以有效的宏观政策，相信中国经济增长态势将持续向好。”

阿吉兰说，中国坚持对外开放，支持多边贸易体制和区域贸易安排，为国际合作提供更多机会，推动经济全球化发展。这些都让中国与全球经济联动发展，并通过基建、金融、数字化、能源、文化等领域实际项目落地，使经济发展成果造福于民。

他说，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为包括沙特在内的“一带一路”共建国家提供新的经济发展动能，创造增长机遇。

当谈到阿吉兰集团未来在中国的发展规划时，阿吉兰表示，集团已与来自物流、金融、制造业、医疗、旅游等行业的中国企业成立了11家合资公司，在助力中国企业出海的同时，也进一步促进沙特经济多元化发展。

“我们的投资及管理团队凭借多年以来积累的行业经验和对中国市场的了解，致力于不断挖掘沙中企业间合作机会。集团将继续专注金融服务、能源、先进制造、矿业、医疗、旅游等行业，以实际行动推动沙中务实合作，实现共赢。”他说。

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