新华社北京11月3日电 黎巴嫩真主党武装2日用导弹等武器打击以色列多个军事目标，以色列国防军予以还击，导致黎境内至少4人死亡。

黎巴嫩真主党武装在一份声明中说，其作战人员当天动用导弹、火箭弹及其他武器对以军阵地发起19次同步打击。另外，两架载有炸药的自杀式无人机还攻击了以色列占领的萨巴阿农场内以军指挥所。

当天晚些时候，以军通报其对黎巴嫩真主党武装的多个目标发起打击，动用战机、坦克等，打击目标包括指挥和控制中心、火箭弹发射点及军火库等军事设施。

黎巴嫩国家通讯社2日报道，以军炮击导致南部一座村庄4人死亡。黎巴嫩边境地区居民告诉路透社记者，双方当天的相互炮击比前几天都要猛烈。2日凌晨，黎巴嫩真主党还第二次用地对空导弹拦截摧毁一架以色列武装无人机。

巴以新一轮冲突爆发后，黎巴嫩真主党声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），其军事组织向以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军以重型火炮等还击。这是2006年黎以冲突后，两国边境发生的最大规模冲突。

多家媒体报道，黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉定于3日发表自巴以新一轮冲突爆发以来首次讲话。（郑昊宁）

(责编：曹欣悦、崔译戈)