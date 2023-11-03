新华社北京11月3日电（记者王希）第六届中国国际进口博览会5日即将拉开大幕。记者从国务院国资委了解到，国资央企组建了98个交易分团，中央企业及所属近1400家企业约2万名专业观众将到场观展、洽谈和采购。

作为全球企业共享机遇、深化合作的重要平台，本届进博会将是新冠疫情后首次全面恢复线下举办。中央企业希望借参会机会将哪些全球好物装入“购物车”？

国务院国资委国际合作局局长朱凯接受采访时介绍说，根据前期摸底，今年中央企业采购清单体现出新趋势和特点，主要聚焦在创新驱动、安全支撑、民生保障三个方面。

“今年超过50个央企交易分团将派出科研团队专程探馆，探索新技术、新服务、新项目，深化科技合作，推动创新发展。同时，央企将积极与合作伙伴商签油气、优质煤炭、小麦、大豆等大宗商品采购协议，以实际行动保障国家能源、粮食等安全。”朱凯说。

此外，中央企业还聚焦民生保障，计划在进博会上大力采购食品及农产品、医疗器械和医疗保健类产品等，服务百姓美好生活。

朱凯表示，回顾历届进博会，中央企业“购物车”不断扩容升级，呈现出采购规模稳中有升、进口商品结构持续优化、商品来源范围不断扩大等趋势。“中央企业积极参与进博会，不仅助力中国经济稳中向好，也为全球经济复苏注入稳定性和新动能。”他说。

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