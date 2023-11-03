人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国资央企组建98个交易分团参加第六届进博会 采购清单聚焦三大领域

2023年11月03日15:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月3日电（记者王希）第六届中国国际进口博览会5日即将拉开大幕。记者从国务院国资委了解到，国资央企组建了98个交易分团，中央企业及所属近1400家企业约2万名专业观众将到场观展、洽谈和采购。

　　作为全球企业共享机遇、深化合作的重要平台，本届进博会将是新冠疫情后首次全面恢复线下举办。中央企业希望借参会机会将哪些全球好物装入“购物车”？

　　国务院国资委国际合作局局长朱凯接受采访时介绍说，根据前期摸底，今年中央企业采购清单体现出新趋势和特点，主要聚焦在创新驱动、安全支撑、民生保障三个方面。

　　“今年超过50个央企交易分团将派出科研团队专程探馆，探索新技术、新服务、新项目，深化科技合作，推动创新发展。同时，央企将积极与合作伙伴商签油气、优质煤炭、小麦、大豆等大宗商品采购协议，以实际行动保障国家能源、粮食等安全。”朱凯说。

　　此外，中央企业还聚焦民生保障，计划在进博会上大力采购食品及农产品、医疗器械和医疗保健类产品等，服务百姓美好生活。

　　朱凯表示，回顾历届进博会，中央企业“购物车”不断扩容升级，呈现出采购规模稳中有升、进口商品结构持续优化、商品来源范围不断扩大等趋势。“中央企业积极参与进博会，不仅助力中国经济稳中向好，也为全球经济复苏注入稳定性和新动能。”他说。

(责编：曹欣悦、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部