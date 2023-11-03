新华社北京11月3日电（国际观察）进博会就像一座桥、一扇窗——全球共赴东方之约

新华社记者

黄浦江畔，金秋意浓。第六届中国国际进口博览会即将举行，汇五洲佳品，聚四海宾朋，全球共赴东方之约。

中国大市场成为世界大机遇。六年来，进博会备受全球瞩目，已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品，不断为与会各方提供市场机遇、投资机遇、增长机遇。

本届进博会上，全球十五大整车品牌、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、三大矿业巨头、四大粮商、五大船运公司将悉数到场，超过400项新产品、新技术、新服务集中展示。这场高标准、高质量、高水平的全球经贸盛会将再次激发中国市场巨大活力，凝聚全球共同发展的期待，描绘开放融通、互利共赢的画卷。

串联全球展商 传递开放强音

“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路”“开放是当代中国的鲜明标识”“中国开放的大门只会越开越大”……进博会成功举办五届以来，中国持续扩大高水平对外开放的实践让与会各国人士深有体会。

“从未缺席。”说起进博会，哈萨克斯坦贸易政策发展中心副主任阿谢尔·叶根别尔季耶娃表示，哈萨克斯坦企业从2018年来连续参加进博会，从中充分感受到中国持续对外开放的决心，以及与哈萨克斯坦深化合作的愿望。

“进博会已成为中国分享发展机遇的重要平台。”全球矿业巨头力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明即将第二次以参展商身份参与进博会。他表示，开放的进博会让企业有机会与中国伙伴拓展合作、互利共赢，“亲身感受中国市场的脉搏”。

伊拉克大学管理与经济学院经济学教授雅鲁卜·马哈茂德表示，中国向世界打开市场，促进与全球各国贸易，将给世界各国带来发展机遇，为世界经济复苏提供助力。他深有感触地说，中国用实际行动证明了与各国实现互利共赢的决心。

进博会是世界上首个以进口为主题的国家级博览会，为全球企业搭建面向中国市场的展示平台，共享中国市场发展机遇。前五届进博会，首发新产品、新技术和新服务约2000项，累计意向成交额近3500亿美元。本届进博会，参展热情持续高涨，企业参展规模以及世界500强和行业龙头企业的数量都创新高，中小企业参展数量和面积较上届增长近四成。

开放进博串联全球展商，推动展品变商品、参展商变投资商。越来越多企业以进博会为“跳板”进入中国，不断坚定对中国经济发展的信心和深耕中国市场的决心。随着中国建设更高水平开放型经济新体制，稳步扩大制度型开放，中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。以贸易推动交往，以贸易催生繁荣，中国市场新机遇将更多更好惠及各国民众。

激发创新活力 凝聚创意智慧

“中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能”“创新发展是引领世界经济持续发展的必然选择”……进博会成功举办以来，不断激发全球创新活力，充分发挥创意平台的引领作用。

“进博会是展示新技术、新合作、新体验的重要平台。”作为即将连续第六次参加进博会的“全勤生”，美国高通公司中国区董事长孟樸对进博会引领创新发展的作用印象深刻。他表示，参与进博会将推动高通与中国伙伴在无线通信等领域合作创新、互相成就，增强全球竞争力。

总部设在法国的跨国企业施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正表示，将在本届进博会上全方位展示企业最新数字化技术。他说，中国已经成为企业重要的全球研发基地之一。

全球首发、亚洲首秀、中国首展……越来越多的参展商把进博会作为展示最新成果的绝佳平台。本届进博会上设立新品发布专区，代表性首发新产品、新技术、新服务将集中展示。届时将有59家全球知名企业汇聚这一专区，开展共计71场发布活动，其中包含40场“进博新发布”和31场“上新连连看”。

创新进博为世界描绘出更加智能、更加智慧的未来图景。每一届进博会都会对展区设置进行调整，创新孵化专区、集成电路专区、农作物种业专区和人工智能专区的先后设立，反映了全球产业发展的新变化新需求。

汇聚各方力量 推动共享共赢

“中国将坚定不移同世界共享市场机遇”“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”“共同把全球市场的蛋糕做大”……进博会成功举办五届以来，持续与世界分享中国市场，激发全球贸易活力，为世界经济复苏注入强劲动力。

“进博会是把南非出口商与亚洲买家、投资商连接在一起的绝佳平台。”谈到第六届进博会主宾国南非出口商的热情，南非西开普省旅游、贸易和投资促进局亚洲区贸易主管蒂鲁·奈杜这样说。阿富汗毕拉禄贸易有限公司创始人阿里·法伊兹也感慨地说：“中国市场让很多阿富汗人看到了希望，进博会帮助乡亲们获得收入。”

“进博会已成为各国发展经贸关系的重要平台，是象征发展机遇的可靠品牌。”俄罗斯亚洲实业家理事会主席马克西姆·库兹涅佐夫告诉记者，该理事会许多成员计划参加第六届进博会，以展示新产品、寻求新商机。

在美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克看来，进博会是“中国坚定支持自由贸易和全球化的象征”。他强调，进博会为各参与方提供了展示产品的机会，让来自世界各地的企业和商家有机会交流互动，“给所有参与者带来双赢和实实在在的经济效益，通过人与人之间的交流加深了人们对不同文化的理解”。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。进博会就像一座桥，把中国市场的活力与全球人士的期待紧密联系在一起。进博会也像一扇窗，持续展现中国坚持多边主义、共享发展红利、推动构建人类命运共同体的决心与行动。中国将与各国一道，在开放合作中推动经济全球化、贸易自由化，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。（执笔记者：于荣；参与记者：俞懋峰、张继业、郝亚琳、董亚雷、谭晶晶、王雷、王晓梅、江宥林、安晓萌、徐静）

(责编：胡永秋、杨光宇)