新华社联合国11月2日电（记者王建刚）联合国大会2日以压倒性多数通过决议，再次敦促美国结束对古巴的经济、商业和金融封锁。

当天，联合国187个会员国对决议草案投赞成票，美国和以色列投反对票，乌克兰弃权。决议还重申各国主权平等、不干预和不干涉各国内政等原则。

古巴外交部长罗德里格斯在投票前的讲话中表示，封锁是和平时期的经济战行为，封锁侵犯了所有古巴人民的生命、健康和福祉权。60多年来，古巴一直在抵御无情的经济、商业和金融封锁。

罗德里格斯还表示，美国政府无端指责古巴是“支持恐怖主义的国家”，基于该指控，“美国当局勒索世界各地数百家银行和金融实体，迫使它们继续在美国和古巴之间作出选择”。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，俄罗斯强烈抗议美国公然违反国际法和《联合国宪章》基本原则。美国及其盟国绕过安理会实施单方面非法制裁“具有新殖民主义性质”，这些行为给世界各地的普通民众带来极其严重的人道主义后果。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。过去30年来，联合国大会一直呼吁美国结束自1962年以来对古巴实施的经济封锁。

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