新华社联合国11月2日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽2日说，国际社会应坚持“两国方案”的根本方向，为推动巴以问题全面、公正、持久解决付出更大努力。

耿爽在第78届联大第六委员会《联合国宪章》和加强联合国作用特别委员会（宪章特委会）报告议题下的发言中说，巴以新一轮冲突已导致大量平民伤亡。中方谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的做法。中方呼吁尽快停火止战，避免局势进一步恶化，呼吁缓解人道危机，避免对地区安全稳定造成更大冲击。国际社会应坚持“两国方案”的根本方向，为推动巴以问题全面、公正、持久解决付出更大努力。安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，应当为解决当前危机发挥应有作用。

耿爽说，当前，国际形势变乱交织，地区热点此起彼伏，全球挑战层出不穷。国际社会在联合国旗帜下加强团结、共同维护《联合国宪章》的紧迫性、重要性进一步上升。中方支持宪章特委会根据联大授权开展工作，期待特委会在捍卫《联合国宪章》和加强联合国作用方面作出更大努力。

耿爽表示，作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国始终秉持客观公正立场，致力于为和平解决地区和国际热点问题发挥积极作用。中国愿与各国一道，继续弘扬全人类共同价值，坚定捍卫《联合国宪章》权威，支持联合国发挥作用，为促进国际团结合作、共同应对全球挑战、维护国际和平与安全作出更大贡献。

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