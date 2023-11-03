以色列总理内塔尼亚胡2日说，以军在加沙地带的行动取得进展，地面部队“突破”加沙城郊区。同日，巴林决定召回驻以色列大使并停止与以经济关系。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以局势新情况→

以总理：以军“突破”加沙城郊

据以军方2日发表的声明，内塔尼亚胡当天在一个军事基地视察作战部队时说，战斗仍在持续，以军已经“突破”加沙城的郊区，但以军也遭受了人员伤亡。

据以军方消息，自以军开始在加沙地带发动地面行动以来，共有17名以士兵在冲突中丧生。

加沙地带消息人士2日告诉新华社记者，以军正全力向加沙城南郊推进，试图切断当地从北向南的所有道路。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门2日发表声明说，新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的行动已造成9061人死亡、3.2万余人受伤。

黎巴嫩真主党2日发表声明说，其战斗人员当天使用导弹、火箭弹和其他武器对以军阵地发动了19次袭击，此前在黎明时分用地对空导弹拦截摧毁了一架以色列武装无人机。声明说，真主党两架装载炸药的自杀式无人机袭击了以色列占领的萨巴阿农场内的以军指挥所。

以色列军方2日傍晚发表声明说，为回应当天早些时候从黎巴嫩向以色列领土进行的导弹袭击，以军战机、坦克以及炮兵在过去几个小时内袭击了黎巴嫩真主党的多个目标，包括军事基础设施、指挥和控制中心、火箭弹发射站以及武器库等。

以空袭加沙中部难民营造成至少15人死亡

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”2日报道，以色列军队当天空袭位于加沙地带中部的布赖杰难民营，造成至少15人死亡。

报道说，该难民营在空袭后还有多人下落不明，搜救工作仍在进行中。

巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，以色列2日连续第三天对加沙北部的杰巴利耶难民营实施空袭，造成数十人死伤。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室2日凌晨发表声明说，以军在10月31日至11月1日的不到24小时内，两次对杰巴利耶难民营实施空袭，造成至少195人死亡、770余人受伤，另有120人下落不明。

巴林决定召回驻以大使

巴林议会2日宣布，决定召回巴林驻以色列大使，同时停止与以色列的经济关系。

巴林议会网站当天发布的一份声明说，出于支持巴勒斯坦事业和巴勒斯坦人民合法权利的一贯立场，巴林做出上述决定。声明透露，以色列驻巴林大使已离开巴林。

声明指出，以色列对加沙地带军事行动的一再升级，以及无视国际人道主义法的行为，促使巴林议会采取措施。（综合新华社驻外记者报道；编辑：王丰丰、王沛、王玉珏）

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