新华社耶路撒冷11月2日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡2日说，以军在加沙地带的行动取得进展，地面部队“突破”加沙城郊区。

据以军方2日发表的声明，内塔尼亚胡当天在一个军事基地视察作战部队时说，战斗仍在持续，以军已经“突破”加沙城的郊区，但以军也遭受了人员伤亡。

据以军方消息，自以军开始在加沙地带发动地面行动以来，共有17名以士兵在冲突中丧生。

加沙地带消息人士2日告诉新华社记者，以军正全力向加沙城南郊推进，试图切断当地从北向南的所有道路。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”2日报道，以色列军队当天空袭位于加沙地带中部的布赖杰难民营，造成至少15人死亡。巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，以色列2日连续第三天对加沙北部的杰巴利耶难民营实施空袭，造成数十人死伤。

黎巴嫩真主党2日发表声明说，其战斗人员当天使用导弹、火箭弹和其他武器对以军阵地发动了19次袭击，此前在黎明时分用地对空导弹拦截摧毁了一架以色列武装无人机。声明说，真主党两架装载炸药的自杀式无人机袭击了以色列占领的萨巴阿农场内的以军指挥所。

以色列军方2日傍晚发表声明说，为回应当天早些时候从黎巴嫩向以色列领土进行的导弹袭击，以军战机、坦克以及炮兵在过去几个小时内袭击了黎巴嫩真主党的多个目标，包括军事基础设施、指挥和控制中心、火箭弹发射站以及武器库等。（参与记者：柳伟建、谢昊、刘宗亚）

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