新华社英国布莱奇利园11月2日电（记者郭爽 许凤）首届人工智能安全峰会于1日至2日在英国布莱奇利园举行，峰会发布《布莱奇利宣言》（下称《宣言》）。

《宣言》说，人工智能带来巨大机遇，有潜力增强人类福祉、和平和繁荣，并已部署在日常生活的许多领域。但同时人工智能也带来重大潜在风险。《宣言》认为，对于前沿人工智能技术有意识滥用或者无意识控制方面的问题，可能会引发巨大风险，尤其是在网络安全、生物技术和加剧传播虚假信息等方面。

《宣言》强调，人工智能的许多风险本质上是国际性的，因此“最好通过国际合作来解决”。与会国家和地区同意协力打造一个“具有国际包容性”的前沿人工智能安全科学研究网络，以对尚未完全了解的人工智能风险和能力加深理解。

在本届全球人工智能安全峰会两天会期内，美国、英国、欧盟、中国、印度等多方代表就人工智能技术快速发展带来的风险与机遇展开讨论。

根据英国政府发表的声明，下届人工智能安全峰会将于一年后在法国举办，韩国将在未来6个月内联合主办一次小型虚拟峰会。

(责编：曹欣悦、崔译戈)