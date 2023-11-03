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中柬智库高端论坛探讨携手深化新时代中柬命运共同体建设

2023年11月03日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月2日电 第三届中柬智库高端论坛1日在北京举行。以“携手深化新时代中柬命运共同体”为主题，与会学者围绕“共建中柬命运共同体的成就”“‘钻石六边’合作框架与新时代中柬命运共同体”等议题进行了探讨交流，并对未来携手深化新时代中柬命运共同体建设的实现路径进行了展望。

　　论坛由中国社会科学院、柬埔寨王家研究院共同主办。

　　中国社会科学院院长高翔在开幕致辞中指出，中柬两国友谊源远流长。近年来，中柬双边合作不断取得新成果，为两国人民带来实实在在的福祉，成为高质量共建“一带一路”的典范。

　　柬埔寨王家研究院院长宋杜表示，柬埔寨将积极参与共建“一带一路”，与中方共同推进新时代柬中命运共同体建设，推动柬中友谊不断深化。本届论坛的举办对推动柬中两国在政治、经济、社会特别是人文等领域的合作有重要意义。他重点强调了农业、旅游业和水力资源三个合作方向。

　　柬埔寨王家研究院国际关系研究所所长金平表示，柬中两国今年2月宣布打造“钻石六边”合作框架，开启了高质量、高水平和高标准的柬中合作新时代。本届论坛的举办将为加强两国各领域合作以及民间交往作出积极贡献。

　　本届论坛为期一天，吸引两国学者等上百人参加。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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