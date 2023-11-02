人民网布鲁塞尔11月2日电 （记者牛瑞飞）近日，比利时中华商会举行活动，新任会长徐伟率第四届理事会正式就职。中国驻比利时大使曹忠明出席活动，比利时及欧洲各界人士约600人参加。

曹忠明在致辞中表示，比利时中华商会自2012年成立，做了大量扎实工作，如创建中文学校、促进中比友好、在中比两国捐资扶贫等；新冠疫情期间，调集资源支持祖(籍)国抗疫，所作贡献令人难忘。对于商会未来发展，他谈了三点希望：一是把商会的改革做实、做深，促进中比之间各项交流工作；二是继续支持华文教育，与旅比各侨团共同做好此项工作；三是高度重视华裔后代的培养，确保华人华侨在当地的发展越来越好。

徐伟在就职讲话中表示，接过“会印”就是接过千斤重任，深感责任重大。新一届理事会将继续促进中比友好，弘扬中华文化，尤其将重视培养青年会员，发挥他们教育水平高、熟知当地环境、善用社交媒体等优势，扩大华人社群影响力，让更多比利时人了解真实的中国。

比利时中华商会成立于2012年，秉承爱国爱乡、服务侨胞的宗旨，致力于为旅比侨胞搭建商业信息交流平台，促进中比友好交流，支持华文教育推广，弘扬中华优秀传统文化，培养华裔青少年爱国情怀，积极融入当地主流社会。

在新一届理事会就职典礼上，还正式成立“中华商会华裔青年部”，旨在为旅比二、三代华裔青年提供一个展示自我、学习成长、交流合作的新平台。徐伟介绍说，华裔青年部的成立标志着比利时中华商会将继续在当地为促进中比友好交流、推广中华文化等方面发挥重要作用。未来，青年部将持续为年轻一代提供更多的学习和交流平台，鼓励他们在各自领域取得更大的成就，同时促进中比、中欧文化交流。

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