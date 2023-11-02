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特写：一张跨越80年的合影

2023年11月02日18:32 | 来源：新华网
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　　新华社重庆11月2日电　题：特写：一张跨越80年的合影

　　新华社记者邵艺博、刘恩黎

　　今年70岁的飞虎队员后代罗宾·奥尔尼做梦都没想到，自己会在万里之遥的中国见到父亲80年前的一张老照片。

　　11月1日下午，在重庆史迪威博物馆展厅，罗宾·奥尔尼一眼就在照片墙上认出父亲理查德·奥尔尼。看到父亲年轻时的样子，她神情激动，眼角泛起泪花，忍不住用脸贴近照片，不时亲吻照片里的父亲……

　　11月1日，在重庆史迪威博物馆展厅，罗宾·奥尔尼同父亲（前排左一）的老照片合影。新华社记者 邵艺博 摄

　　1941年，一大批美国青年飞行员在陈纳德将军的率领下，不畏艰险，组成美国志愿援华航空队同中国人民并肩作战，共同抗击日本法西斯侵略。美国飞行员们作战勇猛、虎虎生威，中国人民亲切地称这支部队为“飞虎队”。罗宾·奥尔尼的父亲就是飞虎队中一员。

　　应中方邀请，飞虎队老兵及后代一行30多人近日来华参访，重温两国人民共同抗击日本法西斯的峥嵘岁月。

　　望着照片中的父亲，罗宾·奥尔尼难掩心中感动。她说：“父亲那时候大概只有25岁。这次跨越大半个地球看到他年轻时的样子、参观他曾为之战斗和付出的地方，我会铭记终生。”

　　奥尔尼告诉记者，父亲在1945年结束对日战斗任务后返回美国，之后再没有机会来中国，直至2018年去世。“他有一本录像带，记录了在中国的点点滴滴，还经常播放给我们看。”奥尔尼说，“我能感受到父亲非常热爱中国。”

　　在父亲照片前久久不愿离去的奥尔尼，请工作人员帮自己拍下一张同父亲跨越80年的“合影”。

　　11月1日，在重庆史迪威博物馆展厅，嘉兰惠（右一）和飞虎队老兵莫耶在重庆史迪威博物馆参观。新华社记者 王全超 摄

　　陈纳德将军的外孙女嘉兰惠也是参访人员之一。她一边听讲解，一边认真参观馆内展品、图片、文字资料。在看到展览中关于外公陈纳德将军的资料时，她深有感触。

　　“看到这些史料，听到这些战争时期发生的事情，让我更加清楚了解到祖辈们是如何尽其所能打败日本侵略者。”嘉兰惠在印有飞虎队标志的展板旁说，外公1937年就来到了中国，“他热爱中国人民，在战争时期，他们像兄弟一样并肩战斗”。

　　嘉兰惠说：“我们可以从这段历史中学到要将差异放在一边，携手为共同的和平目标而奋斗，让我们的后代拥有一个更加美好的世界。”

　　参观结束，夜幕降临，嘉陵江两岸灯火通明。飞虎队老兵及后人们仍觉意犹未尽，纷纷在博物馆留言簿上留言：“感谢你们让历史保持鲜活”“对孩子来说，和平教育非常重要，感恩你们将飞虎队精神铭记于心”“中国发展日新月异，希望中美民间友谊代代相传”……

(责编：徐祥丽、刘慧)

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