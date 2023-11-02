新华社洛杉矶11月2日电（记者谭晶晶 黄恒）第19届中美电影节和中美电视节11月1日在美国洛杉矶拉开帷幕，中美影视界人士、政府官员、各界代表等近千人参加了在圣加布里埃尔举行的开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼。

本届中美电影节和中美电视节参评影视作品超过500部。《孤注一掷》《消失的她》《长安三万里》等10部电影获得本届电影节“金天使奖”。《天下长河》《风吹半夏》等10部电视剧获得本届电视节“金天使奖”。《阿凡达：水之道》《银河护卫队3》等获评年度最受中国观众欢迎的美国电影。

中国国家广播电视总局副局长杨国瑞在视频致辞中表示，历经十九载，中美电影节和中美电视节为两国视听交流合作搭建了有效平台。中方愿与美方视听同行积极开展合拍合作，为双方民众和国际受众呈现更多精品内容；探索好的合作模式，共同开发优质视听服务和产品，实现互利共赢；推动经验交流和人才培养，共同迎接新技术、新业态带来的机遇和挑战。

中国驻洛杉矶总领事郭少春在开幕式上致辞表示，影视交流是中美人文交流的重要组成部分。影视作品帮助两国人民更好地理解和尊重对方的文化和传统，为增进双方友谊提供了重要平台。希望两国影视界携手为增进中美文化交流和人民间友谊做出更大贡献。

中美电影节和中美电视节主席、美国鹰龙传媒公司董事长苏彦韬表示，今年的中美电影节和中美电视节将以包容开放的胸怀，推进中美间影视文化产业交流与合作，通过影视文化搭起一座沟通理解与互惠共赢的友谊之桥。

美国联邦众议员赵美心在视频致辞中高度评价中美电影节和中美电视节的作用，表示这项活动推动了文化对话。

据悉，在本届中美电影节和中美电视节举办期间，中美两国相关企业和机构将举办论坛等活动，中美影视界代表将分享经验，畅谈合作。洛杉矶县政府宣布11月为中美电影节和电视节月。

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