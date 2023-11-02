新华社洛杉矶11月1日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心1日发布的报告显示，2022年美国婴儿死亡率较2021年上升3%，这是美国婴儿死亡率20多年来首次上升。

这份由美疾控中心国家生命统计系统发布的报告显示，2022年美国有20538名婴儿死亡，死亡率从2021年的千分之5.44上升到2022年的千分之5.6，上升了3%。其中，出生28天内的婴儿死亡率较前一年上升3%，出生28天至364天婴儿死亡率较前一年上升4%。这是自2001年以来，美国婴儿死亡率首次呈现上升趋势。

报告还显示，美国不同族裔群体的婴儿死亡率不同。非洲裔婴儿死亡率总体最高，印第安裔和阿拉斯加原住民、夏威夷原住民婴儿死亡率位列第二、第三。

据美疾控中心介绍，导致婴儿死亡的主要因素包括先天畸形、妊娠期短和出生体重低、婴儿猝死综合征、孕产妇并发症、新生儿细菌性败血症、新生儿呼吸窘迫等。报告显示，2022年，孕产妇并发症和新生儿细菌性败血症导致的婴儿死亡率上升。

美国儿科学会主席桑迪·钟表示，在美国这样一个资源丰富的国家，婴儿死亡率“高得惊人”，这一比率的上升令人不安。许多贫困家庭在获得营养食品和可负担的医疗保健等方面面临许多挑战。美国在包括孕期保健在内的就医治疗等方面存在种族差异，这是导致许多婴儿出生体重较低及婴儿死亡的因素之一。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)