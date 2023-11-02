新华社北京11月2日电 以色列国防军11月1日说，以军在红海地区追加部署多艘舰艇，以应对来自红海地区的威胁。前一天，也门胡塞武装承认，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，已对以色列发动三次导弹和无人机跨境袭击。

以军公布的图片显示，多艘“萨尔”型护卫舰在以色列红海度假胜地埃拉特海岸附近巡逻。

埃拉特10月31日响起空袭警报。以军在一份声明中说，一架“敌对航空器入侵”埃拉特，触发警报。以军稍后又说，以军用“箭”式反导系统成功拦截一枚从红海地区方向射向以色列的地对地导弹。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿10月31日说，胡塞武装当天动用“大批”弹道导弹和无人机打击以色列。他说，胡塞武装将发起更多有针对性的打击，“直至以色列停止侵略”。

以色列国家安全顾问察希·哈内格比随后回应说，胡塞武装的袭击“不可容忍”，但他没说以色列将作何回应。

据路透社报道，10月7日以来，从红海地区方向射向以色列的导弹和无人机均未击中以色列目标。

埃及军方10月27日说，一架无人机当天坠入距离埃拉特不远的埃及红海海滨城市塔巴；另一架无人机在亚喀巴湾埃及领空外被拦截。以色列当时指认无人机袭击由胡塞武装实施，目标为以色列。

美国国防部10月19日说，位于红海北部水域的美国海军“卡尼”号驱逐舰拦截3枚疑似射向以色列的陆基巡航导弹和数架无人机。美军同样指认袭击由胡塞武装发起。

巴以新一轮冲突爆发后，美军向地中海东部派出“福特”号和“艾森豪威尔”号两艘航母，并向以色列提供军事援助。胡塞武装领导人10月10日警告，如果美国直接干预新一轮巴以冲突，胡塞武装将以导弹和无人机回应，并采取其他军事行动。（王宏彬）

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