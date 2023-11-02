新华社联合国11月1日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵11月1日表示，美国对古巴等国持续施加单边强制措施严重违反联合国宪章宗旨和原则。

戴兵在第78届联合国大会全会审议“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”时表示，这些措施严重损害古巴等国人民的生存权和发展权，与和平发展、合作共赢的国际潮流格格不入，严重损害各国落实联合国2030年可持续发展目标的努力，必须立即终止。

戴兵说，联大连续30次以压倒性多数通过“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，敦促所有国家遵守联合国宪章和国际法准则，撤销或废除任何形式具有“治外法权”效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人的合法权益、影响贸易和航运自由的法律和措施。这代表了国际社会的正义呼声和强烈愿望，必须得到切实执行。

据统计，美国封锁60多年累计给古巴造成近1600亿美元损失，覆盖燃料、食品、日用品、药品等几乎所有民生领域，导致严重人道主义灾难。戴兵说，这些事实和数字令人触目惊心，国际社会不能视而不见，应予同声谴责。

戴兵表示，世界各国是休戚与共的命运共同体。中方一贯主张尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其他手段对他国实施单边强制措施。中方强烈敦促美方立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁，按照联合国宪章宗旨和原则及国际关系基本准则同其他会员国发展正常的国家间关系。这符合美古两国人民的共同利益，也有利于地区的和平稳定。中国将再次投票支持古巴在本议题下提交的决议草案。

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