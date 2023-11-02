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共话中国经济新机遇丨乌干达贸易官员：中国扩大开放让全球受益

2023年11月02日11:11 | 来源：新华网
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　　新华社坎帕拉11月1日电（记者聂祖国）乌干达贸易、工业和合作部出口促进委员会执行主任埃利·图维内约日前接受新华社记者专访时表示，广大发展中国家从中国对外开放中获得实实在在的利益，中国国际进口博览会更是中国进一步扩大对外开放的写照。

　　图维内约说，乌干达企业在前几届进博会上收获不少贸易协议或订单，从中国的开放中受益。

　　他说，中国对包括乌干达在内多个最不发达国家的98%税目产品实施零关税，并实施“经认证的经营者”（AEO）互认安排等措施，为乌干达企业开拓中国市场提供便利。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。图维内约告诉记者，中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕后不久举办新一届进博会，为全球企业向中国市场展示其产品和服务提供了宝贵机会。

　　他说，共建“一带一路”加速非洲国家交通和能源基础设施建设，为促进出口增收提供了重要依托。以乌干达为例，共建“一带一路”为乌带来新的水电站，对加快该国工业化进程至关重要。

　　图维内约说，通过共建“一带一路”和中国的“展会矩阵”，乌干达的产品和服务还可以进一步出口到世界其他地方，如亚洲地区、非洲大陆或欧美市场。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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