11月1日，在拉法口岸加沙一侧，医护人员搬运一名受伤人员。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

埃及安全部门消息人士1日说，新一轮巴以冲突以来，首批来自巴勒斯坦加沙地带的受伤人员当天通过拉法口岸进入埃及。另外，近500名外国护照持有者也将经由这一口岸进入埃及。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以局势新情况→

首批80余名伤员从加沙撤入埃及

一名不愿透露姓名的埃及安全部门消息人士在电话中告诉新华社记者，当天进入埃及的第一批受伤人员预计共有81人，其中5人正前往埃及北西奈省阿里什市医院。

他说，1日一早，40辆救护车从拉法口岸埃及一侧进入，接运加沙地带的受伤民众。同时，约70辆人道主义援助卡车也于1日清晨通过拉法口岸，前往加沙地带。

加沙地带的消息人士也向新华社记者证实，当天预计有80余名受伤人员前往埃及。

11月1日，受伤人员在拉法口岸加沙一侧的救护车中等待前往埃及。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

电视台播出的画面显示，埃及的医护人员和救助人员检查了一些巴勒斯坦伤员的伤势，然后用担架将他们抬上埃及的救护车。电视画面中至少出现一名儿童。

据介绍，埃及官方已在位于北西奈省的阿里什市等地划定三块区域用于接待受伤者家属，当地和开罗的8家医院已准备好救治受伤人员。

自以军10月27日晚加大空袭力度并扩大地面行动规模以来，加沙地带死伤人数持续攀升。加沙地带卫生部门1日的数据显示，巴以新一轮冲突爆发以来，已有8796名巴勒斯坦人死亡。以色列卫生部数据显示，本轮冲突已导致以方约1400人死亡。

外国公民首次获准离开加沙

转移完伤员后，埃及还将允许数百名外国护照持有者从拉法口岸进入埃及。这是巴以新一轮冲突爆发以来，身处加沙地带的外国公民首次获准离开。

据媒体报道，预计约400名至500名外国公民和双重国籍公民将于1日从拉法口岸进入埃及。不过一名消息人士告诉路透社，当天可能无法保证所有人都能离开加沙地带。

11月1日，人们在拉法口岸加沙一侧准备前往埃及。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）10月7日自加沙地带对以色列境内军民目标发起突袭并扣押大量人员。以军随后对加沙地带展开多轮空袭，切断水、电、燃料等供应。拉法口岸是唯一不由以色列控制的加沙地带与外界的通道。

多名外交消息人士透露，经由卡塔尔和美国协调，埃及、以色列和哈马斯之间达成开放拉法口岸协议。

这是11月1日拍摄的拉法口岸加沙一侧。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

为缓解加沙地带人道主义危机，在多方斡旋及协调下，10月21日以来，已有多辆装载人道援助物资的卡车从埃及通过拉法口岸进入加沙地带。据路透社11月1日报道，目前仍有大约70辆载有援助物资的卡车在拉法口岸附近“排队”。按照各方协议，这些车辆进入加沙地带前要接受以色列的检查。

联合国已多次警告，获准进入加沙地带的援助物资远不能满足当地民众需求，加沙地带的情况“是灾难中的灾难”。（综合新华社驻外记者报道；编辑：陈丹、蒋国鹏、孙硕、闫珺岩）

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