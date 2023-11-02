新华社马德里11月1日电（记者胡加齐 谢宇智）为庆祝中国和西班牙建交50周年，为期十天的中国电影节于10月31日在西班牙首都马德里开幕。

该电影节由中国电影资料馆、马德里电影资料馆、马德里中国文化中心联合推出。

本次中国电影节以“过去与现在”为主题，将为当地观众呈现8部优秀中国电影作品，包括早期经典电影《马路天使》《乌鸦与麻雀》《五朵金花》，经典动画片《大闹天宫》，人气新作《独行月球》《人生大事》，展示中国民间传统舞狮艺术的动画电影《雄狮少年》，以及纪录片《追光万里》。

马德里市政府文体旅局文化事务总协调员玛丽亚·何塞·巴雷罗表示，马德里市政府非常欣喜与中方合作，把中国电影节带到马德里，诚挚邀请西班牙民众来欣赏精彩纷呈的中国电影作品。

包括中国驻西班牙大使馆公使衔参赞贺踊在内的数十位中外嘉宾出席电影节开幕式。马德里中国文化中心主任杨长青在致辞中说，此次电影节是中西文化旅游年重要活动之一，旨在促进中西文化互学互鉴，增进中西两国民众之间的深厚友谊。

除马德里外，此次中国电影节还将于11月2日至明年1月24日在西班牙东部城市巴伦西亚举行巡回放映。

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