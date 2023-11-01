新华社耶路撒冷11月1日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军11月1日早间发表声明称，以军在加沙地带的地面行动仍在继续。自本轮大规模巴以冲突开始以来，以军已袭击加沙地带至少1.1万个属于巴勒斯坦武装组织的目标。

声明说，以军联合作战部队10月31日夜袭击了加沙地带多个目标，包括巴武装组织的作战指挥中心等。

以军11月1日在另一份声明中说，在也门胡塞武装数次向以色列发动导弹和无人机袭击后，以军已出动海军导弹艇前往红海地区，导弹艇已于10月31日抵达红海地区。

以色列国家安全顾问哈内格比10月31日晚发表声明说，以军的作战目标非常明确，即摧毁哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的军事和治理能力，使加沙地带附近的以色列公民不再受到威胁。声明说，以军作战的第一阶段已经结束，即在以色列南部阻挡和清除巴勒斯坦武装人员。第二阶段的目标是从陆地、海上和空中对包括高质量情报基地在内的所有敌方网络进行强有力的精准打击。为此，目前以军正在加沙地带北部开展地面进攻。

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