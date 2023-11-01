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联合国官员呼吁促进城市可持续发展

2023年11月01日16:22 | 来源：新华社
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　　新华社北京11月1日电 综合新华社驻联合国、内罗毕记者报道：10月31日是世界城市日。联合国秘书长古特雷斯等联合国官员就此致辞时，呼吁国际社会共同努力促进城市可持续发展。

　　联合国将今年世界城市日主题定为“为城市可持续发展筹资”。古特雷斯在致辞中表示，城市是经济增长和创新的引擎，是实现2030年可持续发展议程及可持续发展目标的关键。他表示，他坚定倡导全球层面的公平融资解决方案，加强气候友好、包容和公平的地方融资战略。

　　联合国副秘书长、联合国人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在致辞中呼吁建立新的融资框架，促进全球城市可持续发展。“城市和人类居住区是我们的希望所在。我们可以挖掘它们带来的机遇，为发展和复苏创造条件。”他表示：“我们需要一个新的可持续城市发展融资框架，并且需要投资于整体规划。”

　　2013年12月，第68届联合国大会通过决议，决定自2014年起将每年的10月31日设为世界城市日。这是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。（参与记者：王建刚、李卓群）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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