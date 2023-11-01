新华社安卡拉10月31日电（记者熊思浩 李振北）中国科兴土耳其公司疫苗生产中心启用投产仪式10月31日在安卡拉举行，土耳其总统埃尔多安出席。他表示，疫苗生产中心投产后，科兴土耳其公司将在土耳其疫苗领域发挥重要作用。

埃尔多安说，以前主要由国外供应的甲型肝炎疫苗，现在能在土耳其生产，土耳其由此将成为全球第四个以最高标准生产甲型肝炎疫苗的国家。“我们对国外的依赖将会减少，而且我们还将拥有先进的和训练有素的人力资源”。

中国科兴公司董事长尹卫东在接受新华社记者采访时说，科兴在土耳其的项目是人用病毒类疫苗产业化基地，目前项目总投资1亿美元，年产能为3000万剂疫苗，计划优先生产甲型肝炎灭活疫苗，后期投资还会不断扩大，发展到水痘疫苗、流感疫苗等其他疫苗品种。“我们争取满足土耳其市场的需求，同时也可以向更多的国家辐射”。

尹卫东介绍，整个生产车间和实验室均按世界卫生组织与欧盟标准设计建造，包括生产、质控、运输、仓储等各项环节都执行严格的国际标准，确保疫苗产品的安全性和有效性。车间经过一年的安装、调试、确认与验证，已顺利通过土耳其药品和医疗设备局的现场检查并取得了药品生产许可证。

他说，科兴在土耳其建设了全自动疫苗生产线。“我们执行的质量标准是国际质量标准，使它能够具备向全球提供疫苗的质量基础”。

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