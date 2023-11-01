新华社莫斯科10月31日电（记者江宥林 安晓萌）俄罗斯专家近日在接受新华社记者采访时表示，中国国际进口博览会连续六年举行，为各国企业在中国市场展示产品和服务提供重要平台，已成为中国构建新发展格局、促进全球共同发展的盛会。

“各国企业的广泛参与让进博会更具地区和全球影响力。”俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所中国社会经济研究中心领衔研究员罗扎利娅·瓦尔法洛夫斯卡娅说，进博会为俄罗斯及世界各国企业最新商品和服务亮相中国市场提供平台，更为这些企业了解全球商品生产和出口等领域行情动态提供机遇。

瓦尔法洛夫斯卡娅表示，近年来，大批新产品、新技术和新服务通过进博会实现全球首发、中国首秀，这得益于中国持续推动高水平对外开放。她说，中国开放水平不断提升，有助于推动各国企业创新和全球经济复苏。

俄罗斯亚洲实业家理事会主席马克西姆·库兹涅佐夫介绍，俄罗斯企业多年来一直将中国视为重要销售市场，亚洲实业家理事会许多成员计划参加本届进博会，以展示新产品、寻求新商机。展商和潜在客户能够在进博会上建立新的业务联系，为日后开展经贸合作打下基础。

库兹涅佐夫认为，得益于中国的快速发展和高水平对外开放，进博会已成为各国发展经贸关系的重要平台，是象征发展机遇的可靠品牌。

俄罗斯高等经济大学圣彼得堡分校东方和非洲研究所副所长玛丽亚·索洛谢娃也表示，进博会连续六年举办，是中国推动高水平对外开放的制度化实践，对吸引世界各国与中国开展经济合作具有重要意义。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。瓦尔法洛夫斯卡娅表示，进博会为许多国家在生产、外贸、运输、物流等领域实现突破性发展提供机遇，有助于推动高质量共建“一带一路”。

库兹涅佐夫也认为，进博会能够有效推动高质量共建“一带一路”。“对外贸易交往如同全球经济体内流动的血液，而进博会这样的大型活动加快了这一血液的流动速度，进而促进全球经济健康发展。”

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