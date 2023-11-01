新华社北京11月1日电 综述：多家国际机构看好中国经济发展前景

新华社记者

中国最新发布的一系列经济数据和经济金融政策释放了中国经济持续向好的鲜明信号，近期多家国际金融机构上调对今年中国经济的增长预期，多位海外专家也看好中国经济发展前景。

国家统计局公布的数据显示，前三季度，中国国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，其中第三季度同比增长4.9%，环比增长1.3%。数据发布后，美国摩根大通集团、花旗银行集团和瑞士银行业巨头瑞银集团等多家国际金融机构看好中国经济发展前景，纷纷上调对中国2023年经济增长的预期。

摩根大通将2023年中国GDP增长预期从之前的5%上调至5.2%。摩根大通表示，中国8月和9月经济数据好于预期，“这令人鼓舞”。该机构预计，未来几个月中国经济恢复势头将持续。

摩根士丹利将今年中国经济增长预期从4.8%至4.9%上调至5.1%。花旗银行集团和高盛公司预计，中国今年GDP将增长5.3%。瑞银集团将其对中国经济今年增长预期从4.8%上调至5.2%。总部位于日本的野村证券将中国今年经济增长预期从4.8%上调至5.1%。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员、中国经济专家尼古拉斯·拉迪日前接受新华社记者书面采访时表示，中国经济持续增长，今年全年增长目标触手可及。

埃塞俄比亚战略事务研究所高级研究员梅拉库·穆卢阿莱姆对新华社记者表示，中国第三季度消费支出表现亮眼，工业投资呈现良好势头，反映出中国经济健康有韧性。中国人口规模和市场潜力巨大，制造业和劳动力市场发达，发展前景良好，相信中国经济仍能保持较快增长。

市场研究机构凯投宏观分析师朱利安·埃文斯-普里查德预计，未来几个季度中国经济增速有望加快。埃文斯-普里查德强调，经济好转大部分归功于消费，另外劳动力市场的韧性也为经济持续恢复向好提供了支撑。

汇丰银行分析师认为，消费仍是中国经济的亮点，其中服务业消费成为经济恢复的关键推动力。此外，在机电设备和汽车生产等较先进技术领域，强劲制造业活动以及能源生产的回升是主要推动因素。

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