新华社华盛顿10月31日电 美国马里兰大学医学中心10月31日说，美国第二例接受转基因猪心脏移植的患者已死亡。58岁的劳伦斯·福西特于9月20日接受了猪心脏移植手术。

马里兰大学医学中心在当天发布的声明中说，这名心脏病晚期患者出现心力衰竭症状后住院，因患有一些并发症，不适合接受传统的心脏移植手术。9月20日，医疗团队对其进行了转基因猪心脏的移植手术。术后第一个月，移植心脏看起来比较健康，但近日出现排异迹象，患者10月30日死亡。

猪心脏移植手术是一种高度试验性质的手术。去年1月，马里兰大学医学中心医疗团队曾实施全球首例转基因猪心脏移植手术，为57岁的男性患者戴维·贝内特移植猪心脏，患者术后存活了大约两个月。

与第一次一样，这次手术团队使用的猪心脏由美国联合治疗公司下属雷维维科尔公司提供。团队从上次移植手术中吸取了一些经验。比如，研究人员找到更好的检测方法，术前密切筛查供体猪心脏是否出现感染病毒等病原体的症状。此外，他们还调整用药，对患者福西特除使用传统抗排异反应药物外，还引入一种实验性抗体疗法，以进一步抑制他的免疫系统，降低排异反应风险。

为应对人体器官供应源短缺，医学研究人员长期致力于研究异种器官移植。猪的器官组织结构、生理功能和大小与人体器官相近，被视为异种器官移植最佳供体动物之一。但是，将猪器官移植到人体仍面临排异反应、病毒跨物种传播等风险。

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