新华社巴西利亚10月31日电（记者卞卓丹）长期关注和研究人工智能治理问题的巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯日前在接受新华社记者专访时指出，“中国提出的《全球人工智能治理倡议》，对防止形成人类社会‘技术贫民窟’至关重要。”

中国在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出《全球人工智能治理倡议》，在世界各地引发强烈反响。林斯表示，这一倡议通过倡导信息交流和技术合作，一方面有助于建立更加强大和有弹性的全球人工智能生态系统，另一方面能保障人工智能创造的价值和利益得以公平分配，“让所有国家都能获得这些价值和利益，无论其经济实力和地缘政治地位如何”。

林斯指出，“技术贫民窟”意味着由少数国家控制最先进的技术，而其他国家则处于边缘地位。如果在目前已然巨大的国家间科技差距的基础上，再增加人工智能技术这个新的不平衡因素，情况将非常令人担忧，因此“中国提出的加强面向发展中国家国际合作与援助的倡议至关重要，这一积极主动的做法有助缩小人工智能技术领域的全球差距”。

对《全球人工智能治理倡议》中相互尊重、平等互利的原则，以及坚决反对以意识形态划线或构建排他性集团的内容，林斯认为，这是中国对当前世界地缘政治冲突和经济遏制做法所形成挑战的一次积极回应。

林斯说，《全球人工智能治理倡议》可以成为巴西促进发展、加强安全和建设更公平社会的一条战略路线，为巴西制订相关国家政策和战略，提高在人工智能发展领域的透明度、正义性和责任意识，提供了宝贵的参考和指导。同时，倡议对国际合作的重视，可以为巴西带来新机遇，促进其融入全球人工智能知识和创新网络。

在林斯看来，综合运用人工智能技术，可以进一步推动国家经济高质量发展、增进社会效益、保障网络安全、巩固文化建设、促进环境保护。

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