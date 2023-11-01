新华社特古西加尔巴10月31日电 专访：“我们对发展与中国的关系越来越有信心”——访洪都拉斯国会副议长拉塞·托梅

新华社记者赵凯 孟宜霏

“对话推动共识，共识带来信任。洪都拉斯与中国建交半年多来，两国政府、人民之间的互信正日益增进。”洪都拉斯国会副议长拉塞·托梅日前接受新华社记者专访时说，洪希望抓住第十六届中国-拉美企业家高峰会和第六届中国国际进口博览会等契机，推动洪中两国进一步加深相互了解，经贸关系迈上新台阶。

托梅指出，洪都拉斯坚持一个中国原则，这是洪政府、国会坚定的政治立场。洪都拉斯与中国历来保持密切的经贸关系，与中国建交是本届洪都拉斯政府的竞选承诺之一，更是大势所趋。托梅说：“半年多来，一个中国原则已成为洪都拉斯人民的共识，不容更改，更不容‘开倒车’。”

托梅认为，洪中建交造福两国人民。半年多来，两国各界密切互动。洪都拉斯总统卡斯特罗6月对中国进行了“历史性访问”，两国签署共建“一带一路”、质检、经贸、农业、科技、文教等领域多项双边合作文件。来自中国的多个代表团到访洪都拉斯，两国启动自贸协定第一轮谈判。洪记者代表团在两国建交后不久走访中国多地，把在中国的所见所闻介绍给洪都拉斯人民。中拉企业家高峰会和进博会之际，洪政府、国会代表团将访华，由40多名洪企业家组成的代表团也将前往上海。

托梅指出，洪都拉斯视中国为重要战略伙伴。两国关系半年多来迅速发展，互惠互助，符合两国人民利益。此前已进入洪都拉斯市场的中国汽车、电子产品等深受洪人民喜爱。未来，中国电动汽车、高科技产品等更将为洪都拉斯人民带来全新体验。建交以来，洪都拉斯的咖啡已经开始出口中国，海产品、水果、雪茄等特色产品也有意进入中国市场。托梅说，地处中美洲、毗邻加勒比海的洪都拉斯拥有科潘遗址等著名的玛雅文化遗存，旅游资源十分丰富，欢迎越来越多的中国游客来洪旅游，促进两国民心相通，助力洪经济发展。

托梅认为，“当前世界是多极世界，国与国之间应该是平等合作的关系”，但世界上仍有一些国家抱持霸权主义，阻挠其他国家发展多边、平等的关系。他指出，中国践行真正的多边主义，奉行的是开放、共赢的政策，尊重各国的主权和各国人民的自决权，坚持与世界各国共商共建共享，因此创造了更多机会，让世界变得更加美好。

托梅注意到，中国不久前成功举办了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他认为，中国提出的共建“一带一路”倡议，给世界许多国家创造了互联互通、携手发展的重要平台。洪都拉斯积极支持和参与，未来希望与中国加强在铁路、公路等重要基础设施建设领域的合作。他表示，对于金砖国家等多边机制，洪都拉斯也希望成为其中一员，并加入新开发银行，助力洪经济发展。

中国即将举办第十六届中国-拉美企业家高峰会和第六届进博会，洪都拉斯是本届进博会的主宾国之一。托梅说，洪政府和企业认为进博会是洪优质特色产品打入中国市场的重要平台。“希望咖啡、海产品、雪茄、农产品等能得到中国消费者的喜爱，规模巨大的中国市场带来的出口机会能为洪都拉斯创造大量就业机会，为洪人民带来更多福祉。”

托梅表示，尽管洪中两国建交仅半年多，但两国发展平等互利关系的民意基础坚实。“中国伸出的是友谊之手、机遇之手、平等合作之手，我们对发展与中国的关系越来越有信心。”

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