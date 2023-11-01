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中方呼吁国际社会支持多边难民救助机构

2023年11月01日10:37 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月31日电 中国常驻联合国副代表耿爽10月31日在安理会听取联合国难民事务高级专员通报时发言，呼吁国际社会大力支持联合国难民署等多边难民救助机构工作。

　　他说，当前，全球难民形势复杂严峻。与此同时，人道供资缺口不断扩大。国际社会必须践行真正的多边主义，充分发扬人道精神，动员各方资源，形成支持联合国难民署等多边机构的最大合力。发达国家要切实履行援助承诺，对难民问题负有主要责任的国家更应当加大援助，向难民及难民接收国提供更多支持。

　　耿爽表示，武装冲突是当前难民危机加剧的重要原因。安理会要履行好维护国际和平与安全的首要责任，推动热点问题有效降温和政治解决，为难民重返家园提供有力保障。同时，保护难民要坚持中立原则，避免双重标准和政治化。单边制裁措施长期阻碍当事国恢复经济和改善民生，严重影响当事国解决难民问题，必须立即解除。国际社会要加大在建设和平领域的投入，支持冲突后地区加快战后重建，带动更多难民重返家园。

　　他说，巴勒斯坦难民是规模最大、持续时间最长的难民群体之一。在过去的二十多天里，一场场家破人亡、妻离子散的悲剧在加沙上演，民众掘地三尺，仍无安全可言，环顾四周，早已无路可逃。在此危急关头，中方敦促以色列响应联大决议呼吁，尽快停火止战，撤销对加沙地带北部的紧急疏散令，停止强行迁移巴勒斯坦平民。国际社会必须全力推动紧张局势降级，开辟高效、稳定的人道救援通道，有效缓解加沙地带当前人道局势。同时，要持之以恒地向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供资金支持，改善全体巴勒斯坦难民的人道处境。

　　他说，非洲是难民局势最集中的大陆。武装冲突和自然灾害长期困扰着非洲多个国家和地区。中方呼吁联合国难民署继续将非洲作为工作优先之一，呼吁国际社会继续为缓解非洲难民问题提供更多支持。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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