新华社联合国10月31日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯10月31日发表声明，对加沙地带局势升级和危机外溢的风险深表关切，强烈呼吁实现人道主义停火，扩大对加沙地带的援助准入。

古特雷斯说，迄今为止允许进入加沙地带的人道主义援助“远远不足”，与加沙地带人民的需要不成比例，这使人道主义悲剧进一步加剧。各方应立即实行人道主义停火，确保人道主义援助“通过持续、安全和大规模的方式畅通无阻地进入加沙地带”。

古特雷斯强调，保护双方平民这一原则至关重要，并且在任何时候都必须得到尊重。他说，国际人道法不是一个可以选择适用的菜单，它确立了不容忽视的明确规则，所有各方都必须遵守。已有太多的以色列人和巴勒斯坦人因冲突而丧生，局势的升级只会使平民的巨大痛苦继续增加。

联合国大会紧急特别会议10月27日表决通过了约旦代表阿拉伯国家提交的关于当前巴以局势的决议。决议呼吁立即实现持久的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。决议要求各方遵守国际法，保护平民，呼吁以色列撤销加沙地带北部紧急疏散令，反对强行迁移巴勒斯坦平民。决议重申应以“两国方案”为基础，寻求巴以冲突的公正持久解决。

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