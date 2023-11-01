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张又侠分别会见巴布亚新几内亚和津巴布韦客人

2023年11月01日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月31日电  （记者梅常伟）中央军委副主席张又侠31日在京分别会见来华出席第十届北京香山论坛的巴布亚新几内亚国防部长达基、津巴布韦国防部长穆欣古里。

　　在会见达基时，张又侠说，中国同巴新友好交往源远流长。前不久，习近平主席同来访的马拉佩总理会谈，就把握两国友好合作方向、推动共建“一带一路”等达成广泛共识。中方愿与巴新认真落实两国领导人重要共识，持续深化战略互信、拓展合作领域，推动两军关系全面深入发展。

　　达基说，巴新坚定奉行一个中国原则，始终铭记中方长期给予的宝贵帮助，愿与中方进一步加强两国两军各领域务实合作。

　　在会见穆欣古里时，张又侠说，中津全天候友谊坚如磐石。在习近平主席和姆南加古瓦总统战略引领下，两国全面战略合作伙伴关系持续高水平运行。中方赞赏津方坚定奉行一个中国原则，愿与津方加强战略沟通，密切协作配合，推动两国两军关系不断向前发展。

　　穆欣古里说，感谢中方为津国家和军队建设提供的无私帮助，期待并坚定支持中国在国际和地区事务中发挥重要作用。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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