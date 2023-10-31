新华社布达佩斯10月31日电（记者陈浩）由侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆主办的《世界记忆、和平愿景——南京大屠杀史实展》30日在匈牙利首都布达佩斯民族学博物馆开幕。

本次展览以“和平”为主基调，由南京浩劫、正义审判、和平之城三部分组成，用100多幅历史图片、9件复制件展品，讲述侵华日军在南京的暴行以及国际法庭审判日本战犯等史实。

展览还引用西方媒体报道和西方人士日记、书信等，以第三方视角讲述历史。这其中包括匈牙利裔战地记者罗伯特·卡帕于中国抗日战争时期拍摄的摄影作品，这些作品通过美国《生活》杂志发表，唤起国际社会对中国战场的关注。

匈牙利前总理迈杰希·彼得在开展仪式上说：“侵华日军的暴行令人发指，超出了文明人类的底线。”他表示，这一展览可以让年轻人理解和平的意义，明白人类只有在和平的环境里才能共同发展。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰在致辞中表示，希望从历史的惨痛记忆中唤起人们对和平的向往和坚守，更加坚定地捍卫多样文明、维护世界和平，一起创造更加美好的未来。

《南京大屠杀档案》于2015年10月9日入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。截至目前，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆已分别在美国洛杉矶、俄罗斯莫斯科、意大利佛罗伦萨、菲律宾马尼拉、法国冈城、白俄罗斯明斯克、捷克布拉格、丹麦奥胡斯、西班牙马德里等城市举办相关展览。

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