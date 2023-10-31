新华社上海10月31日电 题：进博会医疗展区前瞻：进博健康好物这样守护千家万户

新华社记者杜康、龚雯、周蕊

第六届中国国际进口博览会将于11月5日开幕。作为企业展的六大展区之一，医疗器械及医药保健展区里，全球十大医疗器械企业、十家世界500强制药企业集体亮相，一批“全球首发”“亚洲首展”“中国首展”产品齐聚进博。

“首发”“首展”汇聚 进博“好物”抢先看

进博会连续举办多届，“首发”“首展”成为标配，这里已成为全球医疗行业最新产品、最高水平的“秀场”。

连续6年参展的美敦力今年将带来超过60款创新产品。美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶介绍，美敦力首届进博会明星展品“全球最小的心脏起搏器”亮相后，两代无导线起搏器至今已服务约1万名心动过缓患者，今年将展示的两款升级版，最长可在人体内不眠不休工作近17年。

依视路陆逊梯卡集团今年将带来四款首秀新品。其中，中国首秀的沉浸式一体化综合验光仪Vision-S 700，内置的沉浸式验光可模拟多种生活场景，使验光者获得身临其境的验光体验，最快在3分钟内准确完成屈光检查。

“一口气”拿下1000平方米展台，辉瑞中国区总裁彭振科说，第六届进博会如期而至，再次向世界表明中国主动向全球开放市场、分享中国机遇的信心和决心，“我们不能错过”。辉瑞今年带来的30余款展品中有6款是“中国首展”，包括针对偏头痛的一款口服药物和一款鼻喷剂，前者已经在海南博鳌乐城和大湾区先行先试。

从使用全磁悬浮技术的“人工心脏”、专为晚期心力衰竭患者设计的左心室辅助系统，到通过可穿戴传感技术、帮助糖尿病患者实时跟踪其血糖水平和趋势的瞬感葡萄糖监测系统，雅培今年也将携不少“黑科技”亮相。

除了外资企业，进博会上还有一些国内企业通过携手海外成员企业和全球合作伙伴再赴进博之约，比如复星医药带来的“达芬奇手术机器人”，作为历届进博“网红展品”，已经在中国累计服务逾42万名患者。今年，首台在上海浦东国产化的“达芬奇Xi手术系统”将亮相本届进博会。

体验“进博”速度 展商从“头回客”变“回头客”

从“头回客”到“回头客”，再到“熟客”，进博会的魅力究竟在哪里？

连续6年参展的赛诺菲已有多项产品从展品变商品，其中一款“明星产品”达必妥是进博会溢出效应的见证者与亲历者，从获批、上市到医保落地的每一步都体现了“中国速度”。自2018年第一届进博会上“首秀”后，2019年达必妥就被纳入第二批临床急需境外新药名单；2020年7月，其获批成人中重度特应性皮炎适应症，比计划提前了2年；获批后到供药仅用25天，产品上市5个月后即被纳入国家医保目录。今年进博会前夕，达必妥再次获批新适应症。

“得益于进博会强大的溢出效应、国内一系列加速新药审评审批的政策红利，以及我们的‘中国关键’战略，公司在华研发创新全面提速。”勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官董博文说。

不仅是“客”，更多厂商从进博会的“参展商”成为中国的“投资商”。

瓦里安医疗全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓表示，2023年是瓦里安进入中国第40年，也是第6次参与进博会。瓦里安从2019年开始大规模提高产能，3年间提高6倍；2022年瓦里安全球创新中心落户北京，2023年进一步投资建立中国精准肿瘤诊疗临床服务体系。通过进博会，瓦里安不仅实现了“展品变商品，展商变投资商”，更在这一国际平台完成了“生产商变生态建设者”的转型。

“以进博会为窗口，我们看到中国市场热度依旧，营商环境不断优化，更坚定了我们不断加速投资中国市场的决心。”GSK副总裁、中国总经理齐欣表示。

本土生物医药创新加快 中外合作“火花”值得期待

中外携手，花开进博。今年进博会上，外资药企与中国本土生物医药创新力量之间的“化学反应”值得期待。

今年将是罗氏中国加速器连续第三年亮相进博会。作为罗氏全球首个自主建立并运营的加速器，今年9月，罗氏中国加速器大楼在上海落成，投资近3亿元。

罗氏中国加速器负责人唐秋嵩表示，截至今年6月底，已有十余家中国本土初创企业“化身”加速器成员企业。罗氏中国创新中心与成员企业已累计达成近10项早期研发合作。

今年进博会，阿斯利康也将展示在推进本土创新及研发上的愿景，与多家本土创新企业达成合作签约。

“中国医药在全球生物医药创新过程中正扮演越来越重要的角色，阿斯利康希望为本土创新企业‘走出去’构建桥梁。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊说。

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