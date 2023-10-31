新华社北京10月31日电（记者袁帅、董雪）由中国企业承建和负责实施的孟加拉国国父隧道日前正式通车。对此，外交部发言人汪文斌31日在例行记者会上回答有关提问时表示，这是共建“一带一路”倡议惠及合作伙伴、带动共同发展的又一生动例证，将有力促进孟加拉国经济社会发展、增进人民福祉。

“我们祝贺孟加拉国国父隧道正式通车。”汪文斌说，国父隧道是南亚地区首条水下隧道，有利于进一步改善孟加拉国与周边国家互联互通，是共建“一带一路”倡议惠及合作伙伴、带动共同发展的又一生动例证。相信孟加拉国国父隧道将同达舍尔甘地污水处理厂等项目一道，有力促进孟经济社会发展、增进人民福祉。

汪文斌表示，前不久，中方成功举办了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席在主旨演讲中提出支持高质量共建“一带一路”的八项行动，论坛形成458项成果。“中方愿同‘一带一路’合作伙伴一道，以落实第三届高峰论坛成果为契机，推动共建‘一带一路’进入高质量发展新阶段，致力于实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。”

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