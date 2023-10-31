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第十届北京香山论坛在京闭幕

2023年10月31日19:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月31日电（记者张瑞杰、吴子钰）第十届北京香山论坛31日在北京闭幕。论坛期间，99个官方代表团、19国国防部长、14国军队总长（国防军司令）、6个国际组织代表及专家学者和各国观察员等1800余名嘉宾，围绕“共同安全、持久和平”主题展开了多场研讨。

　　论坛举办期间，与会代表围绕“大国责任与全球安全合作”“发展中国家在全球安全中的作用”“亚太安全架构：现状与未来”“地区安全与发展：路径与目标”等议题展开交流，还就“东北亚安全趋势与塑造”“以东盟为中心的地区安全合作架构”“中东安全新架构”“欧洲和平重构”“海上军事危机预防与管控”“核风险与全球安全”“人工智能安全”“人道主义救援减灾：军队合作”等热点问题进行深入探讨。

　　“第十届北京香山论坛规模和层级都创下了历史新高，议题设置广泛深入，研讨既有共识又有交锋，成为广大国家交流互鉴、求同化异、促进合作的重要平台。”连续第十次参加论坛的军事科学院研究员江新凤说，论坛已成为倡导全球安全倡议、引领推动地区安全合作的重要平台，影响力和吸引力不断提升。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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