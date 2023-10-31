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政府失职　助长人贩——起底美国移民童工问题（一）

2023年10月31日16:20 | 来源：新华社
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　　100多年前美国就普遍存在的童工问题至今没有消失。如今的受害者大多是来自拉美、非洲等地区贫困国家的移民儿童。

　　根据美国法律，美国国土安全部会把非法入境且无人陪伴的移民儿童交给美国卫生与公众服务部下辖的难民安置办公室。后者负责联系移民儿童在美国的监护人或寻找其他合适的担保人，让他们为这些儿童提供住所。

　　无人陪伴的移民儿童人数激增，美国政府却简化相关程序，停止收集担保人指纹，甚至不再对担保人做犯罪记录调查。一些人贩集团利用这些漏洞，先将移民儿童诱骗至美国，然后冒充亲属来担保将他们带出收容所，接着为这些儿童置办假身份，再通过劳务派遣公司将他们送到企业或农场，强迫他们从事高强度劳动，并将这些童工的大部分报酬据为己有。

　　据《纽约时报》披露，过去两年，美国有超过8.5万名无人陪伴的移民儿童被监护人或担保人带走后就失去了联系。尽管卫生与公众服务部发现了这一问题，但并未采取任何措施。

　　一名卫生与公众服务部下辖收容所的前工作人员说：“不管是否有意，我们都可以说，美国政府已成为一场规模庞大、金额高达数十亿美元的儿童贩卖活动的中间人。这些活动由坏人操纵，他们试图从儿童的生命中获利。”（视频：刘赞；出镜：吴宝澍；文案：赵晖、孟宜霏、孙丁、杜白羽、吴昊、朱雨博、吴宝澍）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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