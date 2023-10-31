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中国代表呼吁防止巴以冲突进一步升级

2023年10月31日15:53 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月30日电　中国常驻联合国代表张军30日在安理会巴以局势紧急公开会上发言，呼吁防止巴以冲突进一步升级。

　　张军说，联大紧急特别会议上周以压倒性多数通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动，这反映了国际社会的普遍呼声。

　　他说，中方郑重呼吁冲突方停止一切敌对行动，立即脱离接触，实现人道主义休战，全力防止局势进一步升级；中方郑重呼吁以色列作为占领方履行国际人道法义务，解除对加沙的全面封锁，立即撤销紧急疏散令，尽快恢复基本生存物资供应，防止更大规模人道灾难；中方郑重呼吁加大外交努力，推动被扣押人员尽快获释，并争取由此开辟对话空间，让危机重回政治解决轨道；中方郑重呼吁对当事方有独特影响的大国，摒弃自身私利和地缘政治考量，为制止战争、恢复和平作出一切努力。

　　他说，加沙没有防火墙，在加沙打一场可控战争的迷思是危险的。放任加沙战事延续下去，很可能演变为吞噬整个地区的浩劫。约旦河西岸、黎以边境局势已经拉响警报。中方呼吁所有担忧冲突外溢的各方，都把努力放到推动加沙停火上来。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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