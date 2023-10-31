新华社北京10月31日电 世界银行30日警告，巴以冲突如果升级扩大，将严重影响全球原油供应。最严重情况下，国际油价可能涨至每桶接近160美元，突破历史最高纪录，并进一步推升食品价格。

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的世界银行总部。新华社记者刘杰摄

世行大宗商品市场展望报告说，新一轮巴以冲突本月初爆发后，国际原油价格至今上涨大约6%。如果巴以冲突不扩大，对油价的影响有限，反之会冲击巨大。

世行就巴以冲突前景对国际油价的影响作出三种程度预测。轻度影响类似2011年利比亚内战爆发后的情况，预计今年第四季度油价涨至每桶93美元至102美元，涨幅为3%至13%；中度影响类似2003年伊拉克战争爆发后的情况，预计原油日供应量减少300万至500万桶，油价涨至每桶109美元至121美元，最大涨幅为35%；严重影响相当于1973年石油危机爆发，预计原油日供应量减少600万至800万桶，油价跳涨至每桶140美元至157美元，最大涨幅为75%。

世行首席经济师英德米特·吉尔说，乌克兰危机升级对全球经济的影响持续至今，如果巴以冲突扩大，将给全球能源供应造成“数十年来首次双重冲击”。

世行官员还警告，油价持续上涨意味着食品价格上涨，许多发展中国家食品价格已经因为乌克兰危机升级而上涨，如果油价因巴以冲突升级大幅上涨，将进一步推升食品价格。（惠晓霜）

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