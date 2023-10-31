新华社巴黎10月30日电（记者徐永春 刘芳）法国经济、财政及工业、数字主权部30日发布新闻公报说，法国、德国、意大利决定加强人工智能领域合作。

根据这份法德意联合发布的公报，三国当天在意大利首都罗马举行高级别会议，对开展人工智能领域合作进行了深入讨论。

公报指出，鉴于人工智能所带来的巨大变革力量，欧盟必须将其置于产业政策的核心位置。这项战略性技术将对欧盟的工业实力、生产力和竞争力产生重大影响。欧盟的全球竞争优势将取决于有效利用人工智能最新进展的能力。

公报说，法德意三国一致认为，有必要降低行政收费，简化项目程序，确保欧洲初创企业能够充分参与数字和生态转型项目。三方支持建立一个稳固的欧洲风险投资生态系统，使创新型企业能够获得急需资金以实现加速发展。此外，三方还欢迎并支持泛欧层面的努力，即在欧洲创建一个专门的人工智能联盟，通过为计算能力、数据空间、先进技能和测试设备的使用提供便利，促进语言技术和基础模型的开发。

法国经济、财政及工业、数字主权部部长勒梅尔在公报中说，鉴于人工智能的快速发展及其为经济带来的巨大潜力，欧洲必须迎接挑战。法德意三国正在制定人工智能战略愿景，商讨欧洲的联合项目和额外投资，并通过出台人工智能监管法规来管控风险。

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