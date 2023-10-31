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中方反对外部势力破坏叙利亚安全稳定

2023年10月31日06:26 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言时表示，中方反对外部势力干涉叙利亚内政、破坏叙利亚安全稳定。

　　耿爽表示，要全力避免紧张局势外溢。一段时间以来，巴以冲突持续升级，叙以边境形势也趋于紧张。中方呼吁有关各方保持最大克制，避免热点共振、冲突蔓延，对地区安全造成更大冲击。中方希望域外国家，特别是大国秉持客观公正，为推动局势降温发挥建设性作用。不能一方面呼吁防止局势升级，另一方面做加剧局势紧张的事。

　　耿爽指出，要坚决打击叙利亚境内的恐怖主义势力。中方强烈谴责本月初发生在叙利亚霍姆斯军事学院的恐怖袭击。中方坚定支持叙政府为打击恐怖主义、维护国家安全稳定采取必要措施。国际社会应当根据国际法和安理会决议，采取统一标准，加强反恐合作，以零容忍的态度打击叙利亚境内的恐怖势力。中方反对外部势力干涉叙利亚内政、破坏叙利亚安全稳定，反对外部势力在叙利亚非法军事存在、开展非法军事行动、非法掠夺叙利亚自然资源。

　　耿爽说，要始终坚持政治解决的正确方向。中方坚定支持“叙人主导、叙人所有”的政治进程，呼吁叙利亚各方加强对话，缩小分歧，推动宪法委员会工作取得实质性进展。

　　耿爽表示，中方在叙利亚人道问题上的立场是一贯的、明确的。中方支持联合国和叙政府保持良性互动，在充分尊重叙利亚主权和叙政府主导权的前提下，落实好新的跨境人道救援安排。各方也应加大努力，扫清跨线救援面临的障碍。当前，对叙人道供资严重不足，中方呼吁有关捐助方切实兑现承诺，支持在叙全境开展人道行动和早期恢复项目。单边制裁削弱叙政府筹集资源、开展重建的能力，对叙利亚人道局势的负面影响不容忽视、不容否认，必须尽快无条件取消。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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