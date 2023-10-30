新华社安曼10月30日电（记者冀泽）中国政府中东问题特使翟隽30日访问约旦，会见约旦副首相兼外交大臣萨法迪，就中约关系和当前巴以局势交换意见。

翟隽表示，当前加沙局势不断恶化，人道主义危机严重，中方对此深表担忧。国际社会特别是联合国安理会应当行动起来，采取切实措施，推动尽快停火止战。同时要着眼长远，为在“两国方案”和“土地换和平”基础上重启中东和平进程创造条件。日前约旦代表阿拉伯国家在联大紧急特别会议上提交的有关决议草案获得高票通过，反映了国际社会特别是广大阿拉伯、伊斯兰国家要求停火止战的强烈呼声。中方作为决议草案共提国，高度赞赏并支持约旦在此关键时刻发挥重要和独特作用。

萨法迪表示，巴以冲突给加沙带来巨大破坏，严重冲击地区安全稳定。以色列对加沙平民的集体惩罚只会给地区带来更多动荡风险。巴以冲突根源在巴勒斯坦人民的民族合法权利被剥夺，唯有正确全面把握巴问题历史经纬，才能找到政治解决该问题的出路。约方赞赏中方在联合国及安理会等场合秉持公正立场，感谢中方参与共提并投票支持约旦在联大提交的巴以冲突决议草案，愿同中方保持沟通协调，推动巴以局势早日缓和。

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