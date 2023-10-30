人民网罗马10月30日电（记者谢亚宏）雅典消息：“山海相通 中希辉映：中国希腊‘一带一路’对话会”30日在希腊雅典举行，希腊前总统帕夫洛普洛斯，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，希腊旅游部长基法洛扬尼，中国驻希腊大使肖军正等出席并致辞。

慎海雄说，“一带一路”的繁荣发展，正是交流交往、互学互鉴的文明进程。今天对话会上所启动的多项文化活动是中希文明交流互鉴的组成部分，启迪我们从中国和希腊这两个古韵久远、底蕴深厚的伟大文明中，寻找破解当今世界困境的灵感和答案。

帕夫洛普洛斯表示，希腊与中国同为古老的文明国度，通过开展对话搭建沟通桥梁，树立了文明互鉴的典范和新型国际关系的范本，成为共同捍卫世界和平正义价值的重要力量。期待此次活动在希中两国间拓展更广泛的对话领域，打造不同文明、各国人民和谐共处之道。

当天还启动了中国影像节“一带一路”希腊专场活动。由中央广播电视总台制作的《新丝路上的交响》《了不起的决心》《遇见最极致的中国》等系列纪录片和专题片将陆续在希腊主流媒体及新媒体平台播出，以影像为媒促进中希两国民心相通。

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