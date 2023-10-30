新华社安曼10月30日电（记者冀泽）中国政府中东问题特使翟隽29日在约旦首都安曼会见联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）总干事拉扎里尼，就巴以局势交换意见。

拉扎里尼表示，当前加沙局势不断恶化，人道主义危机严重，并向周边国家外溢。国际社会应共同努力，推动冲突当事方尽快实现停火，使更多人道援助物资尽快进入加沙，缓解巴勒斯坦人民的苦难。联合国近东救济工程处视中方为重要伙伴，感谢中方长期以来对工程处的政治支持和财政援助，赞赏冲突以来中方向加沙提供紧急人道主义援助，愿与中方加强配合，尽快缓解加沙人道局势。

翟隽表示，巴以紧张局势持续升级，造成大量平民伤亡，引发严重人道主义危机，中方对此深感担忧。中方对巴以冲突中的遇难者和工程处等联合国机构的罹难者表示深切哀悼，认为当务之急是立即停火止战，尽最大努力保护平民，避免造成更严重人道主义灾难。中方一贯支持工程处开展工作，愿继续向工程处提供力所能及的捐助，并推动国际社会通过工程处增加对巴勒斯坦的援助帮扶，进一步改善巴勒斯坦人道主义状况。

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