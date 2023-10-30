人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国政府中东问题特使翟隽会见联合国近东救济工程处总干事

2023年10月30日20:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社安曼10月30日电（记者冀泽）中国政府中东问题特使翟隽29日在约旦首都安曼会见联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）总干事拉扎里尼，就巴以局势交换意见。

　　拉扎里尼表示，当前加沙局势不断恶化，人道主义危机严重，并向周边国家外溢。国际社会应共同努力，推动冲突当事方尽快实现停火，使更多人道援助物资尽快进入加沙，缓解巴勒斯坦人民的苦难。联合国近东救济工程处视中方为重要伙伴，感谢中方长期以来对工程处的政治支持和财政援助，赞赏冲突以来中方向加沙提供紧急人道主义援助，愿与中方加强配合，尽快缓解加沙人道局势。

　　翟隽表示，巴以紧张局势持续升级，造成大量平民伤亡，引发严重人道主义危机，中方对此深感担忧。中方对巴以冲突中的遇难者和工程处等联合国机构的罹难者表示深切哀悼，认为当务之急是立即停火止战，尽最大努力保护平民，避免造成更严重人道主义灾难。中方一贯支持工程处开展工作，愿继续向工程处提供力所能及的捐助，并推动国际社会通过工程处增加对巴勒斯坦的援助帮扶，进一步改善巴勒斯坦人道主义状况。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部